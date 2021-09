Covid, l'Inghilterra boccia il vaccino sotto i 15 anni

In Gran Bretagna niente vaccini ai ragazzi nella fascia 12-15 anni. Gli esperti del comitato medico consultivo del governo di Boris Johnson hanno negato oggi l'ok alla somministrazione. Per il Comitato non ci sono prove sufficienti per raccomandare l'inoculazione sotto i 15 anni. Con un tasso bassissimo di bambini sani che necessitano di cure intensive per il Covid-19, il rapporto fra rischi e benefici per questa fascia d'età non suggerisce il via libera basato solo su considerazioni di cautela sanitaria generale.