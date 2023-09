Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













E' inutile fotografare una struttura in queste condizioni, non mi sarei mai aspettato uno stato di degrado simile, soprattutto per una struttura riportata come un esempio di architertura moderma citata a livello nazional'. Eppure una attenzione particolare da parte dell'Amministrazione sarebbe quantomeno opportuna vista non soltanto l'importanza della struttura stesso ma anche per la richiesta lanciata dall'intero Consiglio Comunale, attraverso un Ordine del Giorno presentato un anno e mezzo fa dal consigliere PD di Padova e approvato, di valorizzare l'area e soprattutto avanzare con il progetto di completamento dell'ala nuova, non ancora conclusa.A tale proposito, nel 2021, il Comune decise di affidare all'architetto Gianni Braghieri, unico dei due ancora in vita a seguito della scomparsa di Aldo Rossi, per un importo di 50.000 euro, il progetto per il completamento, rimodulato sulle attuali esigenze, dell’area cimiteriale ideata insieme all’architetto Aldo Rossi. Nel 2022 il Comune fece sapere che il lavoro avanzava, dopo di ché non si è saputo più nulla. In attesa è evidente che nemmeno le normali manutenzioni sulla struttura dell'edificio non avanzano, e l'aspetto è desolante. Eppure un complesso del genere definito dal Comune come 'importante elemento del patrimonio architettonico ed artistico italiano, oggetto di studi da parte di Istituti italiani ed internazionali, oltre che recentemente al centro della mostra dedicata ad Aldo Rossi 'L'architetto e le città” al Maxxi di Roma, l’ultima in ordine di tempo di una serie di esposizioni ed eventi culturali dedicati all’opera che hanno coinvolto a più riprese anche l'Ordine Provinciale Architetti PPC', qualche attenzione in più, in attesa del progetto di completamento dell'area, la meriterebbe.Gianni Galeotti