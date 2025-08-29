Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Curva S.Agostino: Rivetti apre e chiude la festa gialloblù

Un migliaio in piazza per la presentazione della squadra. Tifo come il Braglia. Il Presidente: 'Stiamo costruendo futuro'

'Dai gialli, vogliamo vincere!' È questo il messaggio chiaro e deciso del presidente Carlo Rivetti, che ha aperto e chiuso la serata di presentazione ufficiale del Modena FC, organizzata in piazzale Sant’Agostino. L’evento ha visto salire sul palco l’intera rosa gialloblù, accolta da cori, bandiere e un’atmosfera da vero e proprio stadio. L'entusiasmo per la prima vittoria contro la Sampdoria ha contribuito.

Nonostante il calciomercato sia ancora aperto, la squadra si è presentata al completo sul palco, con ogni giocatore chiamato uno ad uno e salutato personalmente dal presidente. Nessun rappresentante dell’amministrazione comunale è stato invitato a salire sul palco, sebbene tra il pubblico si siano visti il sindaco di Modena e l’assessore allo sport Bortolamasi, applaudire tra i presenti.

Il possibile maltempo, che si è abbattuto con un poco dopo il termine dell'evento, ha probabilmente scoraggiato una partecipazione più ampia. Tuttavia, i tifosi presenti hanno portato entusiasmo e calore, trasformando la piazza in una piccola curva, con cori, e grandi bandiere gialloblù che hanno colorato la serata.

Uno dopo l’altro, i calciatori del Modena FC sono stati accolti tra gli applausi dei tifosi. Particolarmente calorosa l’ovazione per il capitano Pergreffi e per Fabio Gerli, simboli della squadra. A seguire, è stato il turno dello staff tecnico, con l'allenatore Andrea Sottil visibilmente emozionato dopo la vittoria all’esordio in campionato contro la Sampdoria.

Dopo la presentazione, c’è stato spazio per qualche foto di gruppo, autografi e brevi scambi con i tifosi. L'appuntamento è per domenica contro l’Avellino, seconda di campionato e prima in casa.





Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

