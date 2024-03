Da Modena all'Ucraina due studi odontoiatrici per un ospedale pediatrico

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal 21 al 24 marzo 2024, su un mezzo fornito da Porta Aperta e uno da Hesperia Bimbi, verranno portate in loco due poltrone odontoiatriche fornite di tutto il necessario, donate da Hesperia Bimbi, e medicinali raccolti dal Centro per la Salute del migrante e del senza dimora di Porta Aperta.Alla missione parteciperanno i volontari Giuseppe Goldoni di Porta Aperta, Filippo Sala e Maria Letizia Iulli di Hesperia Bimbi, e il dottor Paolo Pisani, presidente di Hesperia Bimbi.





'Grazie al progetto FarmacoAmico a cui collaboriamo da tempo, siamo riusciti a realizzare questa nuova, ulteriore donazione di farmaci per la popolazione ucraina - commenta il presidente di Porta Aperta Alberto Caldana - Oltre alla raccolta di farmaci, vestiti e alimentari, poi distribuiti sia ai profughi arrivati sul territorio locale sia portati direttamente nelle zone colpite, la nostra associazione ha inoltre messo in campo l’accoglienza abitativa, l’assistenza sanitaria oltre che attività di mediazione linguistica per facilitare l’accesso ai servizi del territorio a favore della popolazione ucraina'.



'Questa è una emergenza che purtroppo durerà ancora lungo' - aggiunge Caldana 'e ci vede impegnati sia in un aiuto alle persone ucraine, soprattutto donne e bambini, circa 50 ad oggi gli ospiti in appartamenti a Modena, sia con aiuti diretti nel paese d'origine in aiuto alla popolazione che soffre le conseguenze della guerra'.



'Un grande grazie al dottor Gibertoni che ci ha donato le due poltrone – dice il dottor Paolo Pisani – E al Rotary Club Modena Muratori che lo scorso febbraio al teatro Storchi di Modena ha organizzato lo spettacolo “Superstar, l’opera rock” per sostenere le nostre attività tra cui questa settima missione in Ucraina'.