Il fenomeno, viene evidenziato dalla stessa associazione in una nota, ha spinto l'avvio di 'un monitoraggio delle pagine social e delle piattaforme dove si vendono e regalano gatti. Dal canto nostro - viene aggiunto dagli attivisti di Aidaa - stiamo cercando di sondare in maniera discreta anche la pista satanista e seppur senza troppo crederci anche la pista di un uso alimentare di questi gatti'.'Rimane comunque privilegiato il sospetto di uno o più accumulatori seriali - conclude l'associazione - visto che in passato erano stati registrati situazioni simili non molto distante da quelle zone'.