Decreto Caivano: provvedimenti su sei minori autori di reati a Modena

La Pressa

Avviso orale del questore per tre stranieri e tre italiani di età compresa tra i 15 ed i 17 anni, coinvolti in risse e rapine. Per l'autore della tentata rapina in via Gallucci il divieto di accesso in locali pubblici