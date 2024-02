Diagnosi precoce delle anomalie ecografiche nel feto: esperti a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il congresso – che vede quasi 200 iscritti – si svolge dalle 8 alle 17 presso l’Aula Magna del Centro Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia (Policlinico, via del Pozzo 71). Tema principale del corso sarà la diagnosi di patologia malformativa fetale valutata nel primo trimestre.



Domani, 10 febbraio, invece, si terrà un corso dal titolo “Hands on 3d/4d” organizzato sempre dalla Struttura di Ostetricia e Ginecologia, riservato a soli 20 partecipanti che risulta “sold-out” da mesi. Questo corso vedrà i partecipanti impegnati su delle workstation per migliorare l’expertise nelle ecografie 3D.



'Il tema è di grande attualità perché grazie alle nuove tecnologie ed all’esperienza degli operatori, alcune malformazioni sono già evidenziabili in quest’epoca e consentono ai medici di poter eseguire un corretto work-up diagnostico, un adeguato counseling e quindi garantire alla coppia un percorso dedicato', commenta il professor Antonio La Marca, Direttore dell’Ostetricia e Ginecologia.



Il convegno potrà contare su relatori e moderatori di chiara fama, tra i quali alcuni dei più noti pionieri dell’ecografia e medicina prenatale: il professor Dario Paladini ed il professor Paolo Volpe e la Presidente della società italiana di Ecografia Ostetrica e Ginecologica (SIEOG) la dottoressa Valentina De Robertis, nonché, sull’intervento della Vicepresidente del Royal College of Obstetricians and Gynaecologist di Londra, la professoressa Asma Khalil.



'Il nostro centro – aggiunge la dottoressa Emma Bertucci - esegue circa 10.000 ecografie all’anno, tra screening e patologia malformativa, ha un’equipe formata da 8 medici tra cui la dott.ssa Giannina Contu e la dott.ssa Filomena Sileo, Responsabile scientifica dell’evento. Siamo il centro di riferimento provinciale ed uno dei centri più grandi dell’Emilia-Romagna ed abbiamo l’unico PDTA (percorso diagnostico-terapeutico assistenziale) della Regione sulla diagnosi ed il counseling multispecialistico per le malformazioni fetali. La nostra attività è in continua evoluzione e questi eventi ci consentono di essere un riferimento per la comunità scientifica nazionale e internazionale e di contribuire alla formazione continua dei professionisti del settore'.