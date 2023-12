Documenti contraffatti per ottenere la patente: denunciati 5 stranieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In particolare, i tre uomini avevano presentato tre patenti di guida polacche mentre la donna una patente di guida apparentemente rilasciata dall’autorità dello Sri Lanka anch’essa falsa.Il personale della Polizia, tramite controllo in banca dati, ha appurato che le tre patenti polacche non risultavano essere state mai rilasciate, mentre la patente presentata dalla donna, da accertamenti effettuati tramite l’Ambasciata dello Sri Lanka, risultava essere un documento di guida regolarmente emesso come numerazione dall’autorità dei trasporti estera, ma risultava essere intestata ad altra persona.

Inoltre il controllo visivo sui documenti di guida allegati alle pratiche da parte del personale della Squadra di Polizia Giudiziaria, ha fatto emergere forti dubbi sulla genuinità degli stessi. Legate ad alcune anomalie nei sistemi di sicurezza differenti e non conformi a quelli in possesso alle Forze dell'Ordine.

Alla luce di quanto emerso i quattro soggetti sono stati denunciati ai sensi articoli 477 e 482 del Codice Penale perché in possesso di documenti personali contraffatti. Tutti i documenti venivano sottoposti a sequestrato penale.