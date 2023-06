Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I minorenni, quattro ragazze e un ragazzo, si sono subito rivolti al Comando di Polizia Locale, che dista poche centinaia di metri, e ancor prima di avvisare i propri genitori hanno affidato agli agenti il portafogli - contenente oltre 60 euro in contanti , documenti e bancomat - affinché venisse restituito alla proprietaria, una 78enne di Maranello che lo aveva smarrito e che in serata è stata rintracciata.I cinque ragazzi protagonisti del bel gesto hanno spiegato di aver agito “in base a quello che ci è stato insegnato dai nostri genitori: ciò che non ti appartiene si restituisce”.Ai giovanissimi Alessia, Giorgia, Melissa, Paolo e Sofia vanno sono state rivolte le congratulazioni dell’Amministrazione comunale e della Polizia Locale per l’onestà dimostrata. Complimenti estesi anche ai loro genitori per l’educazione che hanno trasmesso ai loro ragazzi.Nella foto i cinque minorenni che hanno restituito il portafogli insieme a due mamme e ad un'agente della Polizia Locale di Maranello--