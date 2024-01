Donna si insospettisce alla richiesta di informazioni: truffatore bloccato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo una ricerca, gli operatori, grazie al riferimento dato dalla foto scattata, hanno individuato, fermato e sottoposto ad immediato controllo l'uomo in Largo Garibaldi.Accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti, il cittadino italiano, risultato essere già noto alla Polizia per aver commesso reati di truffa ad anziani, è stato trovato in possesso anche di un coltello.

Nei confronti dell’indagato è stata avviata l’istruttoria a cura della Divisione Anticrimine per l’adozione delle previste misure di prevenzione.



La Polizia di Stato raccomanda di rivolgersi sempre al numero di emergenza, per evitare che malintenzionati possano confondere e truffare altre vittime. 'L’invito è rivolto a chi riceve telefonate o visite sospette da parte di individui che si spacciano per appartenenti alle Forza dell'Ordine e chiedono di effettuare verifiche finalizzate a manutenzioni all’interno delle abitazioni o al possesso di oggetti e/o beni di valore. Talvolta gli stessi intercettano per strada le potenziali vittime accreditandosi con racconti fantasiosi, spendendo nomi e circostanze effettivamente riconducibili al vissuto delle vittime stesse, peraltro, la collaborazione va indirizzata anche a condomini, vicini di casa ed esercenti ed a chiunque dovesse rilevare movimenti degni di nota'.