'Doppi turni per locali insicuri al Fermi? Non è vero': la Provincia scrive a Prefetto e USR

Si allungano anziché accorciarsi le distanze tra pubblica amministrazione (Provincia) e autorità scolastica dell'Istituto Fermi di Modena, sulla indisponibilità per mancata sicurezza di alcuni locali della scuola oggetto di un intervento di ristrutturazione. Situazione che avrebbe portato alla necessità di introdurre i doppi turni. La Provincia non ci sta e con una lettera inviata questa mattina al Prefetto specifica che i locali sono sicuri e la scelta di introdurre doppi turni da parte della dirigenza scolastico non può essere ricondotta all'insicurezza o alla indisponibilità dei locali. La Provincia giudica 'gravi ed infondate, e che provocano allarmismo ingiustificato, le dichiarazioni arrivate dall'autorità scolastica, non corrispondenti a quanto garantito dalla provincia in occasione degli incontri effettuati con la dirigenza scolastica e le rappresentanze sindacali e il presidente del consiglio di istituto'Nella lettera della Provincia inviata a Prefetto e Ufficio Scolastico Regionele si specifica inoltre che 'non occorre sottolineare che i locali messi a disposizione dalla Provincia di Modena siano idonei per accogliere in modo sicuro un numero di studenti e di operatori scolastici, tale da evitare il ricorso a limitazioni di orario e ai doppi turni, così come convenuto con le autorità scolastiche che si sono susseguite alla guida dell’Iti Fermi, fino ad agosto. Anche al fine di chiarire che la scelta, legittima, operata dalla autorità scolastica, come nel caso dell'iti Fermi, di ricorrere ai doppi turni non possa essere addossata alla Provincia sostenendo pubblicamente che, l'Amministrazione non abbia fornito locali idonei e sicuri, incrinando l'indispensabile rapporto fiduciario e di collaborazione che fra pubbliche amministrazione deve sussistere al fine di garantire al cittadino il miglior servizio'.