Modena, drammatica lettera di una infermiera: 'Altro che eroi, nessuna tutela'

Buongiorno. Questa lettera vuole rappresentare uno sfogo da parte di un'infermiera di Modena in merito alla situazione lavorativa che quotidianamente la nostra categoria vive. S. Il tutto in un mese di carenze di presidi, non so se per ordini non sufficienti, se per incompetenza di coordinatori, che per ordini superiori li centellinano, fornendoli in prevalenza ad altre categorie, come i medici, come se noi non facessimo assistenza diretta sul paziente.Un mese dove i tamponi sono ancora un optional raro, nonostante le promesse fatte più di una settimana fa dallo stesso Venturi e da Bonaccini. No tampone. No quarantena. In servizio a testa bassa pur di avere la mascherina per tutelare i pazienti, ma le nostre famiglie chi le tutela?Un mese di straordinari, che ho i miei dubbi verranno pagati, vista l'esperienza del terremoto. Ma la nostra tutela vale così poco? La sanità vale così poco? In 30 anni di servizio non avevo mai affrontato una situazione così drammatica, non solo per i pazienti, spaventati e soli, ma anche per colleghi, che purtroppo si sono contagiati. Pensate che noi siamo immuni alla paura, all'ansia, allo sconforto? Chiedo se si può continuare a lavorare così, con la precarietà dei presidi e una mancanza di tutela da parte della nostra dirigenza.Grazie