Droga e spaccio nei parchi: un arresto e droga sequestrata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il contingente – formato da personale della Squadra Volante, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale con unità cinofila antidroga al seguito ed il rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato – ha effettuato un controllo mirato e capillare delle predette zone, con pattugliamenti anche appiedati.Nei pressi del parco XXII Aprile sono stati rinvenuti 17,66 grammi di marijuana, sequestrati a carico di ignoti, in quanto nascosti nel verde.

Nel corso dell’attività presso il parco Novi Sad, un cittadino gambiano di 25 anni è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: addosso sono stati rinvenuti 19,95 grammi di hashish e 0,51 grammi di cocaina. Il Giudice per le indagini preliminari davanti al quale è stato portato questa mattina, ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.

Il servizio è proseguito in zona parco Amendola, dove grazie all’ausilio dell’unità cinofila, è stato recuperato un blocco di 123 grammi di hashish sotterrato in un vialetto pedonale.

Complessivamente sono state identificate 69 persone, di cui 40 straniere.