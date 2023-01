In tasca droga e telefoni rubati: due denunciati all'R-Nord e al XXII

Nel corso dei controlli dei Carabinieri. Ieri pomeriggio 30 persone identificate nella zona

Proseguono i controlli dei Carabinieri pianificati dal Comando Provinciale di Modena in alcune zone della città più esposte a fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.



Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno eseguito una serie di controlli nella zona del Parco XXII Aprile e del complesso residenziale R-NORD.



Dal primo pomeriggio, le pattuglie delle Stazioni urbane di Modena Principale, Viale Tassoni e San Damaso, hanno controllato oltre 30 persone a piedi nelle aree pubbliche o a bordo di veicoli in sosta o in transito nella zona nord della città.



Nel corso del servizio, due persone controllate in momenti diversi, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per ricettazione, poiché risultati in possesso di telefoni cellulari rubati a Modena, rispettivamente nel febbraio e ottobre 2022. Entrambi gli apparecchi sono stati restituiti ai legittimi proprietari. Una delle due persone, peraltro, è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti, poichè trovata in possesso di hashish.



I controlli antidroga dei Carabinieri verranno ripetuti anche nei prossimi giorni.





