Due anni di sport gratis per 90 persone: finanziato il progetto della Polivalente 87 e Gino Pini

Il progetto è stato presentato stamattina presso la Polivalente ed erano presenti: Iliana Pedrazzi Presidente della Polivalente e Silvia Della Casa coordinatrice delle attività della Polivalente , Grazia Baracchi Assessore allo Sport del Comune di Modena, Francesca Maletti consigliere della Regione Emilia- Romagna, Patrizia Marchesini per il Dipartimento di Sport e Salute, Gerardo Bisaccia Vicepresidente Arci, Fabia Giordano per UISP, Andrea Lucchetta testimonial Legend di Sport e Salute e Daniele Sitta per Spazio Coop.





“Il progetto INSIEME OLTRE SPORT che abbiamo ideato nell’ambito del bando, mette al centro della propria mission le persone, in particolare quelle ai margini della vita sociale, per offrire opportunità, intercettare bisogni e aspettative, con l’obiettivo di lavorare sul senso di comunità, coinvolgendo anche il gruppo familiare”, evidenzia Iliana Pedrazzi, Presidente della Polivalente 87 e Gino Pini.



Saranno novanta le persone tra bambini, ragazzi, donne, adulti, over 65 che avranno la possibilità di svolgere attività sportiva gratuita continuativa per circa 24 mesi, con modalità ed esperienze differenziate per età. Nella proposta saranno incluse persone con difficoltà motorie, condizione di disagio psichico o difficoltà economiche.

Le attività sportive individuate, destinate a target ben definiti e finalizzate al ben- essere, comprenderanno Pilates, Ginnastica posturale, Scuola Calcio, Scuola Tennis, avviamento alla Pallamano, Judo, Work out-Calisthenics, Kung Fu, Qi gong, Danza - balli di gruppo.



Saranno inoltre organizzate attività extra sportive come Arte e movimento per esprimersi e comunicare, camminate itineranti nei parchi e per la città, momenti d’incontri informali intergenerazionali, laboratori al femminile e laboratori creativi e di giocoleria.

Partners del progetto presentato da Polivalente 87 e Gino Pini e sviluppato in rete con il Comune di Modena e Il Nespolo (Servizio di Neuropsichiatria per l'Infanzia e l'Adolescenza) sono: UISP Modena, Arci Modena, JLatinos ASD, Pallamano Modena ASD, Aliante Cooperativa, Arci Servizio Civile, ASC Modena



L'ASD Polivalente 87 e Gino Pini dal 1987 nasce come realtà di aggregazione sociale e di promozione sportiva e culturale con l’obbiettivo di promuovere attività sul territorio rivolte non solo al proprio tessuto associativo e al quartiere ma all’intera cittadinanza.