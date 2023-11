'E' entrato nel locale ubriaco e ha urinato davanti ai clienti. Così non si può lavorare'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Son dovuti intervenire i carabinieri per aiutarmi, per mancanza di pattuglie a Modena i carabinieri son arrivati da Carpi e nonostante abbiano fatto il prima possibile per 45 minuti in pieno orario aperitivo tutte le persone intenzionate a bere qualcosa da noi vedendo la situazione hanno preferito cambiare locale - continua il titolare della enoteca -.

Anche in una bellissima domenica dove il centro era pieno di gente, dove avremmo potuto lavorare e far stare bene chiunque con un ottimo aperitivo son stato vittima di un altro episodio vergognoso che mi ha fatto perdere tanti clienti. Piazza Roma ha bisogno di sicurezza ! cosa aspettiamo? Son arrivato a circa 20mila euro di spese tra furti e installazione sicurezza, non conto i clienti persi se no chiuderei domani'.



L'enoteca 'In vino veritas' è stata vittima di undici furti, tra tentati e riusciti, negli ultimi dieci mesi. Per Gian Marco Goldoni un triste primato e, considerata che il locale si trova davanti al palazzo Ducale e si affaccia su una delle piazze più rappresentative di Modena, un pessimo biglietto da visita per la città.