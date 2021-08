E in Sardegna un vescovo vara l'obbligo vaccinale per i preti

'Essendo la vaccinazione l’unico rimedio per debellare il virus è dovere di tutti vaccinarsi. Perciò, tutti coloro che nella Chiesa svolgono servizi alla comunità (sacerdoti, diaconi, catechisti, formatori, animatori di gruppi, ministeri vari) hanno l’obbligo di vaccinarsi'. A porre, primo in Italia, l'obbligo vaccinale per i preti è un vescovo in Sardegna. Si tratta del vescovo di Tempio-Ampurias Sebastiano Sanguinetti, in una lettera inviata ai sacerdoti e diaconi sul tema “Vaccinazioni, green pass e norme anti-Covid”.E ancora: 'Per poter svolgere qualunque dei suddetti servizi è fatto obbligo di munirsi dell’apposito green pass. È quindi dovere del Parroco osservare e far osservare tale prescrizione, anche nei confronti di eventuali sacerdoti e ministri ospiti e di passaggio. La mancanza di tale requisito impedisce lo svolgimento di qualunque servizio comunitario'.