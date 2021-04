Effetti indesiderati vaccino: confronto Pfizer, Moderna e Astrazeneca

Pfizer

Moderna

Astrazeneca

Quali sono i rischi reali della vaccinazione? Che differenze esistono tra i vaccini oggi somministrabili? Per avere un quadro preciso della situazione abbiamo messo a confronto gli effetti indesiderati di, pubblicati nella stessa nota informativa che occorre leggere e firmare prima di sottoporsi alla inoculazione.Come tutti i vaccini, Comirnaty può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.• nel sito di iniezione: dolore, gonfiore• stanchezza• mal di testa• dolore muscolare• brividi• dolore articolare• diarrea• febbre• arrossamento nel sito di iniezione• nausea• vomito• ingrossamento dei linfonodi• senso di malessere• dolore agli arti• insonnia• prurito nel sito di iniezione• reazioni allergiche quali eruzione cutanea o prurito• asimmetria temporanea di un lato del viso• reazioni allergiche quali orticaria o gonfiore del visoNon nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave.Come tutti i vaccini, il Vaccino COVID-19 Moderna può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.• gonfiore sotto le ascelle• mal di testa• nausea, vomito• dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidezza• dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione• sensazione di estrema stanchezza• brividi, febbre• eruzione cutanea• arrossamento o orticaria in corrispondenza del sito di iniezione• prurito nel sito di iniezione• paralisi flaccida facciale monolaterale temporanea (paralisi di Bell)• gonfiore del viso (può manifestarsi gonfiore del viso nei pazienti che si sono precedentementesottoposti a iniezioni cosmetiche facciali)Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili): reazione allergica grave; ipersensibilità.Con Vaxzevria possono verificarsi, come con tutti i vaccini, effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino. Richieda assistenza medica urgente se si manifestano sintomi di grave reazione allergica. Tali reazioni possono includere una combinazione di uno qualsiasi dei seguenti sintomi:• sensazione di svenimento o stordimento• cambiamenti nel battito cardiaco• fiato corto• respiro sibilante• gonfiore delle labbra, del viso o della gola• orticaria o eruzione cutanea• nausea o vomito• mal di stomaco.Con Vaxzevria possono verificarsi i seguenti effetti indesiderati.• dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l'iniezione• sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere generale• brividi o sensazione di febbre• mal di testa• sensazione di malessere (nausea)• dolore alle articolazioni o dolore muscolareEffetti indesiderati comuni (possono interessare fino a 1 persona su 10):• gonfiore o arrossamento nel punto in cui viene praticata l'iniezione• febbre (>38°C)• malessere (vomito) o diarrea• bassi livelli di piastrine nel sangue• sonnolenza o sensazione di vertigini• diminuzione dell'appetito• ingrossamento dei linfonodi• sudorazione eccessiva, prurito o eruzione cutanea• coaguli di sangue spesso in siti insoliti (ad es. cervello, intestino, fegato, milza), associati a bassi lividi piastrine nel sangue.Al di là degli studi e delle supposizioni sulle quali la scienza al momento si divide, la nota informativa è chiara sulla durata della protezione. Pfizer, Moderna e Astrazeneca sono concordi su queste affermazioni, riportate sempre nella scheda informativa: ''.