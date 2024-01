Emergenza personale: Seta cancella 5 corse giornaliere da e per Sassuolo e oltre 29 a Carpi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sia a livello extraurbano, con riferimento alle linee di collegamento tra Modena e Sassuolo e a livello urbano di Carpi. Andando con ordine questo l'elenco delle corse soppresse da oggi



Da mercoledì 10 gennaio al programma di esercizio del servizio extraurbano vengono apportate le seguenti modifiche temporanee:



Sassuolo

Linea 639: le corse n° 900 (Sassuolo Terminal-Polo Scolastico Sassuolo delle ore 07:45), n° 901 (Maranello Terminal-Sassuolo Terminal delle ore 07:20) e n° 903 (Polo Scolastico Sassuolo-Sassuolo Terminal delle ore 14:05) vengono soppresse.

Linea 640: la corsa n° 906 Sassuolo Terminal-Maranello Terminal delle ore 14:15 viene soppressa.

Linea 671: le corse n° 901 (Autostazione Modena-Sassuolo Terminal delle ore 09:10) e n° 902 (Sassuolo Terminal-Autostazione Modena delle ore 08:15) vengono soppresse.





Carpi

Da mercoledì 10 gennaio - a causa di improvvisa indisponibilità di personale di guida comunicata da parte del subaffidatario SACA - sul servizio urbano di Carpi entrano in vigore le modifiche temporanee di esercizio indicate di seguito.



Le previsioni per domani: le corse che potrebbero non essere garantite



Zona di Mirandola

Linea 420: corsa n° 16 Mirandola-Modena (ore 06:45); corsa n° 23 Mirandola-Modena (ore 11:30); corsa n° 38 Mirandola-Bomporto delle ore 12:45; corsa n° 47 San Prospero-Mirandola delle ore 14:00; corsa n° 62 Mirandola-Medolla (ore 16:35); corsa n° 65 Medolla-Mirandola (ore 16:50); corsa n° 71 Modena-Mirandola (ore 17:45); corsa n° 76 Mirandola-Medolla (ore 19.20).

Linea 491: corsa n° 16 Quarantoli-Mirandola delle ore 15:43; corsa n° 125 Mirandola-Quarantoli delle ore 15:30.



Linee urbane Carpi dal 10 gennaio fino a nuova comunicazione



Linea Gialla: vengono soppresse le corse Mondine-Venturelli delle ore 12:23-13:23-14:23-15:23-16:23-17:23-18:23-19:23 e le corse Venturelli-Mondine delle ore 12:54-13:54-14:54-15:54-16:54-17:54-18:54.

Linea Verde: vengono soppresse le corse Lenin 1-XXV Aprile delle ore 12:53-13:53-14:53-15:53-16:53-17:53-18:53 e le corse XXV Aprile-Lenin 1 delle ore 13:22-14:22-15:22-16:22-17:22-18:22-19:22.



Di seguito l'elenco delle linee non garantite oggi, 10 gennaio



Nella zona di Mirandola-Finale Emilia potrebbero non essere garantite le seguenti corse extraurbane:



Linea 400: corsa n°47 Cavezzo-Finale Emilia delle ore 18:40

Linea 410: corsa n°29 Modena-Solara delle ore 14:30

Linea 420: corsa n° 16 Mirandola-Modena (ore 06:45); corsa n° 42 Mirandola-Modena delle ore 12:45; corsa n° 58 Mirandola-Modena (ore 14.35); corsa n° 61 Modena-Mirandola (ore 16:40); corsa n° 62 Mirandola-Medolla (ore 16:35); corsa n° 65 Medolla-Mirandola (ore 16:50); corsa n° 68 Mirandola-S. Pietro in Elda (ore 17:40); corsa n° 71 Modena-Mirandola (ore 17:45); corsa n° 74 Mirandola-Modena (ore 18:05); corsa n° 77 Modena-Mirandola (ore 18:25).