Emergenza urgenza e ostetricia ancora in appalto a privati: per Carpi e Mirandola nuovo bando da 1 milione

Insieme all'Assessore Donini, a criticare e a mettere in dubbio l'efficacia il ricorso alle cooperative esterne private per la copertura di turni al Pronto Soccorso (in provincia di Modena particolarmente utilizzate nell'area nord per l'emergenza urgenza e l'ostetricia degli ospedali di Carpi e Mirandola), erano gli stessi dirigenti delle aziende sanitarie.Le criticità nell'organizzazione di medici esterni ed interni all'interno delle strutture oltre agli importanti costi (1300 euro circa a turno), furono inseriti anche tra gli elementi alla base della richiesta, avanzata dalla commissione sanitaria tecnica regionale, di non prorogare oltre al 31 dicembre 2022, l'apertura, in deroga, del punto nascita di Mirandola.

Raccomandazioni, impegni, promesse quelle di cessare in tempi brevi il ricorso a soggetti privati per la copertura dei costi







Nel Decreto Bollette il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto per disincentivare il ricorso ai gettonisti, inserendo limiti alle esternalizzazioni nel corso dell’anno e al reclutamento di professionisti usciti dal servizio sanitario. “L’esternalizzazione è una stortura del sistema – ha dichiarato Donini – in Emilia Romagna ne abbiamo fatto un uso moderato, ma è nostra intenzione smettere con tale pratica entro il 2023”.







La carenza di personale all’ospedale di Mirandola continua: nuovo appalto a cooperative private esterne









Continua, seppur in dimensioni minori ma sempre rilevanti, la carenza di personale medico in servizio all’ostetricia e all’emergenza urgenza degli ospedali di Mirandola e Carpi, e continua il ricorso ai servizi di cooperative private esterne, da parte dell’Ausl di Modena, per supplire alla mancanza di personale interno.



Ciò nonostante le criticità emerse dalle analisi degli stessi responsabili sanitari ed ospedalieri che a più riprese hanno evidenziato come il ricorso a cooperative private, oltre a costare molto di più alle casse pubbliche rispetto all’utilizzo di personale interno, presenti forti limiti in termini di organizzazione e di efficienza dei gruppi di lavoro. Gli affidamenti esterni, lo ricordiamo, erano tra le criticità con cui nell’ottobre 2022 la commissione sanitaria regionale motivò l’indicazione di non prorogare oltre al 31 dicembre 2022, l’apertura del punto nascita di Mirandola. Chiuso nel dicembre dello stesso anno.



Il ricorso alle cooperative esterne per la copertura dei turni al Pronto Soccorso e in ostetricia negli ospedali di Mirandola e Carpi, al costo di circa 1300 euro a turno, ampiamente utilizzato negli ultimi due anni, sembrava doversi esaurire. Anche l’assessore regionale alla sanità aveva sottolineato la necessità di limitare fino ad esaurire il ricorso a questo tipo di affidamenti. Non è andata e non andrà così. I contratti stipulati con le due cooperative per la fornitura nei suddetti ospedali di unità operative per l’emergenza urgenza e per i reparti di ginecologia e ostetricia, già rinnovati fino al 31 gennaio 2024, sono stati prorogati al 29 maggio 2024, utilizzando quel 50% concesso dalla legge e sancito nei contratti. Ma non solo. In vista della scadenza di quei contratti, anziché bloccare il ricorso alle cooperative esterne, l’Ausl di Modena ha deciso di rimettere a bando i servizi per altri 12 mesi per un importo complessivo di 807.000 euro (iva esclusa) per il dipartimento dell’emergenza urgenza dell’area nord, e quindi per gli ospedali di Carpi e Mirandola, e per 188.000 euro per l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia. Ma la spesa non si ferma qui, perché per dare continuità al servizio stesso, in attesa dell’espletamento delle procedure nuovo bando per l’affidamento ai privati dei servizi, dalla scadenza del 29 maggio, l’Ausl ha stanziato 554.000 euro iva esclusa per l’emergenza urgenza e 334.000 per la ginecologia e l’ostetricia dell’ospedale di Carpi per la copertura del servizio fino all’ottobre 2024.



un’esigenza complessiva stimata di 52 turni e 7 reperibilità su base

mensile di 4 settimane,



.









Corte dei Conti: Il ricorso alle cooperative esterne elemento critico nel bilancio dell’Ausl di Modena









“Il ripetuto ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative pregiudica i processi di razionale e organizzazione sistemica del personale”



Si tratta di uno degli aspetti rilevati dalla Corte dei Conti dall’esame del bilancio 2022 dell’Ausl di Modena. 'In particolare - scrive la Corte dei Conti stando a quanto riportato dall’Ansa - sono state evidenziate una serie di rilevanti problematiche, come il significativo scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo, e la parziale copertura dei costi Covid compensati solo in parte con le risorse statali ricevute per l'emergenza sanitaria. La replica dell’Ausl non si è fatta attendere.

“Per quanto riguarda il ricorso a medici turnisti provenienti da cooperative, l’Azienda ha già messo in campo importanti sforzi tesi al progressivo superamento del ricorso a tale forma di acquisizione di servizi con una riduzione, ad oggi, del 60% rispetto al 2022” - spiega l'Ausl.. Per quanto riguarda gli aspetti economici, l’entità dello scostamento del risultato di esercizio rispetto al bilancio economico preventivo è stata concordata con il livello regionale. Sul superamento del limite di indebitamento, è la stessa Corte dei Conti a confermare, che al momento di accensione del mutuo l’Azienda rispettava i limiti previsti per l’indebitamento”.









“La sezione della Corte ha quindi disposto che l'azienda si conformi alle indicazioni date e ha invitato la Regione ad esercitare i poteri di vigilanza” - chiude l'Ansa.