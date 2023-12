Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La mostra osserva questi orari di apertura: il 7 dicembre dalle 11 alle 21, dall’8 al 10 dicembre dalle 10 alle 21, dall’11 dicembre al 7 gennaio dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 18. L’inaugurazione è prevista proprio nel giorno della prima proiezione, in anteprima italiana, del film che il regista statunitense Michael Mann ha dedicato al fondatore dell’azienda automobilistica: il “Ferrari” di Mann si potrà infatti vedere in anteprima esclusiva all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello dal 7 al 13 dicembre e a Modena, mentre dal 14 sarà in proiezione in tutte le sale italiane.