Epidermolisi bollosa: al Policlinico nasce il percorso di diagnosi e t

Nasce al Policlinico di Modena il 'Percorso diagnostico terapeutico assistenziale' (Pdta) dell'epidermolisi bollosa, malattia rara e invalidante, che nella proprio nella Struttura semplice dipartimentale modenese guidata dalla prof.trova già da alcuni anni un riferimento di eccellenza a livello nazionale e internazionale.Con 30 specialità integrate, adesso, il Pdta è stato strutturato in modo da consentire la presa in carico dei pazienti di ogni fascia di età. Dal suo avvio nel 2017, il Centro per la gestione dell'epidermolisi bollosa si avvale del contributo di ricerca del Centro di medicina rigenerativa di Unimore guidato dal prof Michele De Luca, che assicura: 'Oggi è un giorno importante.L'alleanza tra medici, ricercatori e pazienti è fondamentale non solo per la corretta gestione clinica di pazienti rari come i 'bambini (e gli adulti) farfalla' ma anche per la ricerca e per le future sperimentazioni di terapia genica che condurremo insieme ad Holostem Terapie avanzate, e con il supporto de Le ali di Camilla'.Si potranno così trasferire i risultati della ricerca all'applicazione clinica 'e il conseguente accesso alle terapie avanzate a tutti i pazienti nell'ottica della sostenibilità e dell'equità delle cure', segnalano in Azienda ospedaliero-universitaria. 'Poter formalizzare- commenta il- un percorso strutturato per i pazienti che per lo più vengono da tutta Italia rappresenta per noi un dovere nonché una missione etica di grande rilevanza'.Unimore ha voluto partecipare al progetto dell'epidermolisi bollosa fin dall'inizio, 'in particolare per l'innovativa utilizzazione della chirurgia rigenerativa', aggiunge il prof Giorgio De Santis, presidente della Facoltà di Medicina Unimore.In Italia i pazienti con epidermolisi bollosa sono 1.500 (dati Osservatorio Malattie Rare).