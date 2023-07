Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sono infatti terminati gli ultimi interventi di riqualificazione che hanno riguardano le facciate, oltre che la purificazione dell'aria interna con sistema innovativo che utilizza i radicali ossidrilici.Dalle lavorazioni sono state interessate le facciate di entrambi i condomini che costituiscono il complesso di strada Canaletto nord, per un importo totale pari a 2,142 milioni di euro, di cui 1,511 milioni ascrivibili alla proprietà pubblica e 630mila euro a quella privata.In particolare, le attività hanno compreso l’idrolavaggio a pressione delle pareti per eliminare sporcizia, la rimozione di tutte le superfici instabili, il ripristino delle parti ammalorate delle superfici a cemento armato e di quelle intonacate.Sono poi stati sistemati i davanzali e cornici delle finestre, rifatti i pavimenti di balconi e terrazze e relative impermeabilizzazioni; ripuliti e sistemati i corrimani e trattati i parapetti con tinteggiatura protettiva.La spesa rientra nelle agevolazioni del Bonus facciate, con la detrazione d’imposta pari al 90 per cento delle spese sostenute e per una quota vede l’applicazione della detrazione d’imposta del 50 per cento come ristrutturazione. I lavori, sono stati realizzati in collaborazione con Hera Servizi Ambientali, quindi, al netto delle detrazioni, saranno a carico delle proprietà pubbliche Comune, CambiaMo e Acer per circa 450 mila euro, oltre che, per le rispettive parti, delle proprietà private.