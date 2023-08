Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Questa la situazione alle 12 del 12 agosto, stando ai bollettini di Autostrade per l’Italia.Coda di 6 km tra Bivio A1/Inizio Complanare Piacenza e Bivio A1/Diramazione Fiorenzuola per incidente Entrata consigliata verso Bologna: Fiorenzuola. Uscita consigliata provenendo da Milano: Piacenza Sud su Complanare di Piacenza sud.Coda di 1 km alla barriera di Napoli Nord per traffico intenso.Coda di 4 km tra Salerno e Bivio A30/Raccordo Salerno-Avellino per traffico intenso sulla viabilita’ ordinariaCoda di 4 km al Brennero tra Confine di Stato e Vipiteno per traffico intensoCoda di 6 km tra Rovereto sud e Ala Avio per incidenteCoda di 4 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intensoCoda di 2 km tra Casale Monferrato sud e Nodo A26/A21 Torino-Brescia per lavoriCoda di 4 km tra Pontebba e Ugovizza per Traffico CongestionatoCoda di 2 km tra Val di Sangro e Vasto Nord per Veicolo in fiamme.