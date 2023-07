I principali eventi del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













MIRANDOLA: Nomadi in concerto gratuito per i 60 anni di carriera e Street Food



VIGNOLA: Etra Festival

Si apre nel fine settimana e prosegue fino al 21 agosto Etra Festival, la rassegna che celebra musica, teatro, danza e poesia a Vignola. Venerdi 14 luglio 'Sconcerto d'amore' è un concerto-spettacolo innovativo dove i due protagonisti si ritrovano a fare i conti con una storia d'amore travagliata che il duo racconta attraverso l'ironia e le 'acrobazie musicali'. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.00 e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.fondazionedivignola.it.



CASTELFRANCO: Il concerto di Alberto Bertoli apre venerdì un fine settimana di eventi

Concerto gratuito di “Alberto Bertoli”, venerdì 14 luglio alle 21.30, in Piazza Garibaldi, a cura dell’associazione culturale Artisti del sabato APS e Centrovivo.



Quasi in contemporanea a Piumazzo, dalle ore 21, spazio alla serata cabaret con Tabarroni, uno spettacolo con stand gastronomico e borlenghi a cura di Arcispazio Piumazzo, nell’ambito dei “Piuma Summer Moments 2023”.Il sabato pomeriggio, dalle 17.30, ultimo appuntamento a Villa Sorra del ciclo “Favole a Merenda”, con letture animate per bambini e bambine a cura della Biblioteca Comunale e dell’Associazione culturale Bugs Bunny, seguite da una gustosa merenda offerta.Domenica mattina, dalle 8 alle 13, torna invece in Corso Martiri, a Castelfranco, il Mercato settimanale, con una data straordinaria.La prima si intitola “Indole notturna” e si terrà venerdì 14 luglio alle ore 20.30 presso Cà Rossa. Moltissimi animali selvatici, piccoli e grandi, svolgono la maggior parte delle loro attività avvolti dal buio della notte.

Esiste un modo per percepire la loro presenza? Durante la serata scopriremo quali sono i metodi che scienziati e ricercatori utilizzano per osservarli e studiarli. Il costo è di 5 euro a partecipante.

Il giorno successivo, sabato 15 luglio invece arriva “Scopriamo i pipistrelli” sempre alle 20.30, con ritrovo presso il parcheggio della Riserva. Pronte e pronti a conoscere straordinari predatori della notte? Una esperta ne accompagnerà alla scoperta. È possibile prenotarsi attraverso il form online, e i link sono rintracciabili sulle pagine social o sul sito comunali. Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento e calzature comodi, per agevolare le escursioni.



NONANTOLA: Festa della comicità Italiana

Sabato 15 luglio alle ore 21 in Piazza Liberazione. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è curato da Studio's e fa parte del cartellone di eventi “Nonantola d’Estate” proposto dal Comune. Inoltre per rendere ancora più piacevole la serata in Piazza Liberazione è previsto punto di ristoro.

La manifestazione, tra le più importanti del settore, presenta a Nonantola 4 campioni della comicità. Si tratta dei finalisti dell’ultima edizione del Festival della Comicità Italiana, reduci dall’evento di grandissimo successo tenutosi l’11 maggio scorso al Teatro Storchi di Modena. Presenta Riccardo Benini, ideatore e direttore artistico dell’evento. I comici presenti sul palco di Piazza Liberazione. Tiberio, il comico romeno, vincitore assoluto del Festival Comicità Italiana 2023; Christian Cappellone, imitatore, vincitore Premio Radio al Festival Comicità Italiana 2023, Francesco Damiano, da Zelig, Canale 5, attore clown vincitore Premio Si Fa X Ridere al Festival Comicità Italiana 2023; Andrea Vicari, monologhista, vincitore del Premio della Critica al Festival Comicità Italiana 2023.



MARANELLO, FIORANO, FORMIGINE: Il circo magia, festival PAF

Dal 15 al 23 luglio a Maranello, Fiorano e Formigine eventi per grandi e piccoli, tra show e laboratori nei parchi e nelle piazze. L’apertura sabato 15 al Parco Ferrari di Maranello con la performance di Elisa Alcalde, danza acrobatica con corde e trampoli. Domenica 16 luglio alle ore 21.30 sempre al Parco Ferrari “Demenzio in Psycho Chicken”, spettacolo di Fausto Giori, funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, clown e moderno ciarlatano.