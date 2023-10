Ex Amcm: il Comune cede anche le servitù, la privatizzazione dell'area è ormai compiuta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In virtù del contratto di parternariato stipulato tra il Comune di Modena e la C.M.B. Società Cooperativa di costruzioni di Carpi, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che ha realizzato e realizzerà buona parte della ricostruzione dell'area, acquisendone la proprietà, il Comune ha previsto di cedere in questi anni i seguenti beni per una superficie potenzialmente edificabile di circa 10.000 metri quadrati, costituita principalmente da:PALAZZINA SU VIA CARLO SIGONIO e relativa area pertinenziale per una superficie di mq. 1.460 con potenzialità edificatoria pari a mq 550 di SU da destinarsi a residenza e/o uffici;EX OFFICINA FILOVIA e relativa area pertinenziale per una superficie pari a mq. 3.290 con potenzialità edificatoria:mq 1.600 di SU per struttura commerciale (per il supermercato Coop), mq 210 di SU per attività di ristorazione,mq 650 di SU per direzionali e ambulatori e mq 800 di superficie accessoriaAREE LIBERE PROSPETTANTI SU VIA BUON PASTORE per una superficie pari a mq. 1.455 con potenzialità edificatoria pari a mq 1.660 con destinazione a residenzaAREE LIBERE PROSPETTANTI SU VIA PERETTI per una superficie di mq 3.880 con con otenzialità edificatoria pari a mq 4.080 con destinazione a residenzaSOTTOSUOLO area utilizzata a parcheggio seminterrato in pianta pari a mq 3.172 funzionale alla realizzazione parcheggi pertinenzialiAd oggi, dopo la stipula tra il Comune di Modena e la Società Parco Creatività S.P.A. guidata dala CMB sono già stati conclusi i seguenti trasferimenti immobiliari:– Palazzina su Via Carlo Sigonio, con atto del 17/12/2021- Aree libere prospettanti su Via Peretti, con atto 23/06/2022- immobile denominato “Ex Officina Filovia”, con atto del 13/12/2022- diritto di costruire al di sotto del suolo, con del 13/12/2023Di fatto la maggior parte dell'area oggetto delle nuove edificazioni. Dopo l'acquisizione di aree ed edifici mancava soltanto le cessione del diritto ad accedere a queste aree. Arrivato con l'atto recepito il 2 ottobre dal Comune in una apposita determina con cui il Comune concede, per 98.000 euro, la servitù di passaggio sulle rampe di accesso carraio al e dal piano di strada, sulle corsie di manovra, sugli accessi pedonali su via Peretti e su via Carlo Sigonio al e dal piano di campagna e sulle scale di emergenza, nonché le servitù relative alla fruizione degli ascensori e all'uso dei cavedi e dei tunnel di aerazione, delle prese d'aria e degli impianti e di quant'altro al servizio o occorrente al godimento dei parcheggi'. Più di 200 parcheggi che da pubblici e gratuiti sono diventati privati e a pagamento.Di fatto il completamento della fase di quella che a tutti gli effetti è una privatizzazione di buona parte del comparto, ceduto a chi ci ha visto opportunità per costruire aree commerciali e nuovi palazzi. Che oggi sembrano essere l'unico prezzo da pagare per convincere finanziatori, investitori e costrutturi ad impegnarsi per il recupero dell'area.Le conseguenze di queste scelte, nello specifico dell'EX Amcm, si vedranno nel 2024, quando letteralmente scoppierà il caso parcheggi della zona, da via Peretti alle vie limitrofe dove i residenti si sono visti 'cancellare' dall'oggi al domani più i 250 posti auto e che oggi vivono con la consapevolezza che l'area, già congestionata, lo diventerà ancora di più con l'aggiunta di un supermercato e tre palazzi.Gianni GaleottiNella foto: il parcheggio interrato a pagamento realizzato nell'area dell'ex Amcm