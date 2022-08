Ex Stallini casa di spaccio: residenti minacciati da occupanti, ma per il sindaco il problema non c'è

Residenti ed esercenti di attività di via del Mercato sono esasperati. La notizia che se tutto andrà bene la palazzina ex Stallini, dell'ex mercato bestiame, sarà ristrutturata a partire non prima del 2023 non tranquilizza affatto. Perché l'edificio, abbandonato da decenni, oltre che strutturalmente pericoloso anche per chi percorre la nuova pista ciclabile su via del Mercato, è nuovamente rifugio di spacciatori, senza fissa dimora, stranieri irregolari che qui bivaccano o pernottano. Ieri sera, la stessa in cui il sindaco ci ha confermato di essere passato verificando che non ci fossero presenze sgradite, l'ennesimo grave episodio. Il via vai da per lo stabile è continuo. Uno straniero che all'esterno sembra fare il palo per avvertire dell'arrivo di forze dell'ordine inizia ad inveire contro alcuni residenti che stanno chiaccherando in gruppo. Si avvicina ad un cortile grida contro gli italiani colpevoli di non farsi i fatti i loro.Viene chiamata la Polizia che dopo pochi minuti arriva. L'uomo riesce ad allontanarsi. 'Abbiamo paura, tutte le sere la stessa storia. Quello stabile è pericoloso e mal frequentato' - afferma un residente. 'Il sindaco dice che non è più frequentato? Lo aspettiamo qui e gli dimostriamo che si sbaglia. Chi ha figli qui, non li lascia giocare in cortile. Non si può stare tranqulli. Non possiamo aspettare altri mesi affinché la situazione sia affrontata con un cantiere. Quell'edificio va chiuso e messo in sicurezza subito, insieme a tutta l'area'. Il cuore della zona dell'ex mercato bestiame ancora sospesa tra abbandono rifiuti e discarica e cielo aperto. Qui il 16 luglio, da un bivacco si è generato un altro incendio che si stava allargando alle sterpaglie. Fiamme altissime, nuvola di fumo, finestre chiuse. Per un'area che da decenni doveva essere il simbolo della riqualificazione della fascia ferroviaria nord un'immagine davvero pessima