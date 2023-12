Fermato per controllo stradale, arrestato per droga

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In prossimità dell’abitacolo dell’auto con a bordo il conducente, il cane antidroga Pit ha subito segnalato la presenza di sostanza stupefacente. L’uomo, di nazionalità tunisina residente in un Comune del modenese, è stato infatti trovato in possesso di 37 grammi di cocaina già confezionata in dosi pronte per essere vendute, probabilmente sulle piazze della città, oltre che di 800 euro in contanti.Processato per direttissima, l’Autorità giudiziaria ha disposto per lui l’obbligo di dimora nel Comune di residenza

Si è concluso con una condanna anche il processo con rito abbreviato nei confronti di un altro cittadino tunisino, irregolare sul territorio italiano, accusato sempre di detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti della Polizia locale di Modena lo avevano arrestato una ventina di giorni fa, dopo averlo sorpreso in uno stabile in disuso da tempo, mentre era intento a confezionare la droga in dosi. L’operazione condotta dagli agenti del Nucleo problematiche del territorio con l’ausilio dell’Unità cinofila, era scattata nell’ambito di controlli antidegrado di un edificio situato tra via Rinaldi e via Nicolò Biondo, in seguito alle segnalazioni dei residenti della zona oltre che della stessa proprietà relative a un andirivieni di persone all’interno dello stabile abbandonato. L’uomo, un 23enne, era stato trovato in possesso di complessivi 25 grammi di cocaina e di 345 euro in contanti. Sequestrato anche un bilancino di precisione utilizzato per confezionare le dosi.