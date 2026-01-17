Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fiera di Sant’Antonio a Modena: oltre 400 bancarelle, centro storico preso d’assalto nonostante il tempo incerto

Profumi, passi lenti e la mano nella mano dei ricordi: il centro si trasforma in un rito collettivo che scalda l’inverno

Nonostante il tempo incerto, in tantissimi oggi si sono riversati nel centro storico di Modena per la tradizionale Fiera di Sant’Antonio, uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno cittadino e preludio alla grande festa di San Geminiano. Complice il sabato, le vie del centro si sono rapidamente riempite di famiglie, giovani e anziani, trasformando la città in un grande percorso pedonale animato da bancarelle, profumi e colori. Il cuore di Modena è attraversato da centinaia di bancarelle che accompagnano la passeggiata tra acquisti, incontri e soste gastronomiche. Un’atmosfera viva, nonostante il cielo grigio, che conferma quanto la fiera resti un appuntamento irrinunciabile per i modenesi.Sono oltre 400 le bancarelle presenti, con circa 440 ambulanti arrivati da ogni parte d’Italia. L’offerta è ampia e variegata: specialità gastronomiche regionali, prodotti tipici, biancheria per la casa, abbigliamento, oggettistica artigianale e articoli curiosi difficili da trovare nei negozi tradizionali.
C’è chi inizia la giornata con una colazione 'rinforzata', come da tradizione: piadina con salsiccia, panini caldi e, per i più temerari, anche un bicchiere di vino rosso per scaldarsi dal freddo di gennaio. Un rituale che fa parte dell’esperienza stessa della fiera.La giornata è stata favorita anche dall’apertura straordinaria di musei e monumenti cittadini, che hanno permesso a molti visitatori di unire shopping, passeggiata e cultura.
Un mix che rafforza il ruolo della fiera come evento non solo commerciale, ma anche turistico e identitario.Uno degli elementi che rende unica la Fiera di Sant’Antonio resta però l’atmosfera. I profumi del cibo caldo, delle spezie, dei dolci e delle caldarroste si mescolano all’aria fredda dell’inverno e accompagnano il cammino tra le bancarelle. Per molti modenesi è inevitabile tornare con la memoria a quando si era bambini, con la manina stretta in quella dei genitori, gli occhi che correvano da uno stand all’altro e la sensazione che bastasse davvero poco per essere felici. Un richiamo emotivo che rende questa manifestazione qualcosa di più di un semplice mercato.
La fiera è diventata negli anni anche una giornata simbolica per le “bestioline” di casa. Cani al guinzaglio, famiglie con animali domestici al seguito e stand dedicati agli accessori raccontano un cambiamento sociale evidente: gli amici a quattro zampe sono ormai parte integrante della vita cittadina.
C’è poi una tradizione popolare che resiste nel tempo: a Sant’Antonio, secondo l’usanza, è la donna a comprare un regalo per il marito o per il fidanzato.
Un piccolo rito che aggiunge un tocco romantico e folkloristico alla giornata e che continua a essere rispettato da molte coppie.
Sant’Antonio precede di due settimane la fiera dedicata a San Geminiano, patrono della città, ma per i modenesi rappresenta comunque un appuntamento imperdibile. Sant’Antonio Abate è tradizionalmente considerato il protettore degli animali e delle comunità rurali, simbolo di cura, protezione e rispetto e resta così uno degli eventi più autentici dell’inverno modenese. Un rito collettivo che unisce tradizione, commercio ambulante, turismo e memoria condivisa. Per un giorno Modena rallenta, si ritrova e riscopre il piacere semplice dello stare insieme.
E forse è proprio questo il suo segreto: far sembrare, anche solo per qualche ora, che tutto sia un po’ più bello. Più umano. Più vero. Più di cuore.
