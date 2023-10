'Flusso quotidiano di presunti minori stranieri non accompagnati: c'è una regia?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ovvero che dietro a questi costanti arrivi, soprattutto dalla tunisia, ci sia una regia, che identifica Modena come città e provincia alla quale inviare flussi di minori, o presunti tali. E qui sta un altro problema. Modena non è nuova a flussi di stranieri sbarcati o presenti sul territorio irregolarmente e pronti a dichiarare di essere minori quando non lo sono al fine di accedere subito a percorsi di accoglienza. E questo è da verificare.'È bene che si sappia - afferma Butelli - che questi ragazzi si presentano quasi sempre di pomeriggio o di sera, per cui è necessario fermare almeno una pattuglia della Squadra Volante per tutte le obbligatorie attività di identificazione e fotosegnalamento, e quindi per l’affidamento alle cooperative ed enti assistenziali accreditati presso Comune e Prefettura o sedicenti parenti.

Quasi sempre significa bloccare una pattuglia che pertanto, anziché fare controllo del territorio ed effettuare gli interventi richiesti dai cittadini, stazionerà in Questura per fotografie, impronte digitali e compilazione di moduli, oppure in ospedale per le necessarie pratiche per verificare se si tratti effettivamente di un minore oppure no (la valutazione della maturazione ossea del polso e della mano, visita auxologica ecc.).



Quindi tutti i giorni, per ore ed ore, uno o più equipaggi della Squadra Volante (oltre a personale della Polizia Scientifica, dell’Ufficio Immigrazione e dell’Anticrimine) sono costretti ad interrompere le proprie attività a causa di questo continuo, ininterrotto flusso di immigrati sedicenti minori che si recano a Modena in quanto notoriamente particolarmente accogliente, ospitale e ricca di opportunità. Solo per questo motivo?



Come Siulp, abbiamo il sentore che questi arrivi siano in realtà pianificati, ovvero progettati al fine di far giungere a Modena ragazzi che per la maggioranza dei casi sono tunisini, in particolare di Kairouan'



'La comunità tunisina - sottolinea Butelli - è composta da poco più di 100.000 cittadini regolari in tutta Italia, e Emilia-Romagna è la prima regione per presenze tunisine, che ne accoglie quasi il 21%. In particolare Modena e la prima provincia in regione con circa 5600 presenze.



Purtroppo rileviamo che proprio quei ragazzi sembrano essere spesso al centro di problemi riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica cittadina: gli MSNA tunisini sarebbero spesso coinvolti in comportamenti antisociali che spesso sfociano in reati predatori o spaccio di stupefacenti.



Non è infatti un caso che le Volanti ne abbiano denunciati numerosi e che la Squadra Mobile ne abbia segnalati almeno una ventina nel corso dell’operazione antidroga dello scorso mese di giugno. E sappiamo che l’attuale normativa è molto generosa, anche dal punto di vista penale, nei confronti dei minori, tanto da rendere quasi inefficaci o comunque prive di deterrenza, le attività di polizia.



In sostanza, il problema si ripercuote due volte sulla sicurezza dei cittadini modenese: la prima volta quando minore straniero si presenta in questura e quindi una o più Volanti devono abbandonare il controllo del territorio, la seconda se il minore in questione – come già accaduto diverse volte - crea problemi di ordine e sicurezza pubblica.



A quando l’inversione di tendenza?' - conclude Butelli.