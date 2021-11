'Focolaio Cra Formigine, nessun caso grave, indagini in corso su origine e rispetto delle norme'

'È un focolaio che si è sviluppato da due giorni, al momento abbiamo 12 ospiti e 7 operatori positivi ma dal punto di vista clinico sono tutte forme al momento lievi che non destano preoccupazione. Stiamo indagando, con nostri operatori presso la struttura per capire dove si è sviluppato focolaio e se le misure di prevenzione sono state messe in atto e su come migliorare il livello di prevenzione'E' quanto dichiarato a caldo poche ore dopo la notizia della serie di contagi all'interno della Cra di Formigine (dove oltre agli ospiti gli operatori in servizio hanno l'obbligo della vaccinazione), Davide Ferrari, Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena Lo screening all'interno della struttura era iniziato dal giorn o in cui un ospiti era risultato positivi al tampone effettuato nel momento del ricovero al policlinico per problematiche non legate al covid. Da qui l'emersione di diversi casi le cui cause sono ancora sconosciute.