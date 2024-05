Forza Italia firma l’accordo regionale con Associazione Civici Consumatori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L’obiettivo dell’intesa, che a livello nazionale ed europeo va già avanti da un paio di anni, è duplice: da un lato Forza Italia intende affiancare quelle associazione che, come ACC da oltre vent'anni, aiutano concretamente i consumatori promuovendone la serietà e, dall’altro, mira a proporre politiche che in materia legislativa siano coerenti con quanto emerge, ogni giorno, dal confronto con Enti e cittadini.'Ci prendiamo l’impegno – sottolineano ecapogruppo Fi in Regione e coordinatrice Emilia evice coordinatore regionale di Forza Italia nonché candidato alle prossime elezioni europee – di proseguire diffusamente, sul territorio emiliano-romagnolo e non solo, il confronto con l’Associazione Civici Consumatori.

Crediamo ciò sia importante per avere un occhio di riguardo alla realtà pratica che troppo spesso, anche qui da noi, viene dimenticata o messa in secondo piano. Continueremo in ogni modalità possibile a promuovere ACC come punto di riferimento per i consumatori', hanno concluso Platis e Castaldini.



Marco Bacchetta e Gianvico Pirazzini, rispettivamente presidente nazionale e coordinatore regionale dell’Associazione Civici Consumatori, commentano l’intesa: 'è con grande piacere che si amplia la collaborazione con Forza Italia, valida sinergia per trovare soluzioni alle problematiche dei consumatori dell’Emilia Romagna. Ringraziamo per questo i coordinatori Valentina Castaldini e Antonio Platis, che stimiamo personalmente in quanto da sempre attenti alle problematiche dei cittadini'.