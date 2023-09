Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Molta paura e apprensione in provincia di Firenze a seguito della scossa di terremoto registrata stamani con epicentro a Marradi, a circa 42 chilometri dal capoluogo toscano. Pur non essendo stati riscontrati danni, sono arrivate ben 300 chiamate al numero unico di emergenza, il 112, per richiesta di informazioni, come riferisce il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che sui social annuncia ritardi e cancellazioni sulla rete ferroviarie per verifiche di stabilità. In particolare due linee ferroviarie sono state interrotte: la tratta da Pontassieve a Borgo San Lorenzo e fra Firenze e Vaglia in direzione Faenza. Inoltre la linea dell’alta velocità è stata deviata sulla vecchia direttissima che transita da Prato.