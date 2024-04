Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Comune di Modena, infatti, ha emesso un’ordinanza che autorizza ad accendere i termosifoni nelle abitazioni e in tutte le categorie di edifici ma solo per un massimo di sei ore al giorno, limitando l’accensione alle ore più fredde, e senza superare i 19 gradi di temperatura.I sindaci hanno la facoltà (prevista dal Dpr 74 del 2013) di ampliare o ridurre il normale periodo di attivazione degli impianti di riscaldamento in caso di condizioni meteo che giustifichino la deroga.A inizio della stagione invernale, per esempio, è stato fatto per il motivo opposto: le temperature erano ancora miti e, per ragioni ambientali e di risparmio energetico, l’accensione venne posticipata al 22 ottobre.non c'è stato bisogno di una ulteriore ordinanza. È ancora valida quella del Sindaco del 12 aprile 2021 che autorizza, sull’intero territorio comunale, al di fuori dei periodi d’esercizio ordinari, che l'attivazione degli impianti termici possa essere effettuata in modo straordinario dal 15 aprile al 15 maggio di ogni anno.I termosifoni pertanto si possono accendere, vista anche la diminuzione delle temperature di questi ultimi giorni, fra le 5 e le 23, ma soltanto per un massimo di sei ore al giorno.