Furti in negozi del centro: un fermo e una denuncia a Modena

Con l'accusa di furto aggravato è stata bloccata dai Carabinieri un'altra persona ritenuta responsabiledel colpo in danno di un altro esercizio commerciale nel centro storico. I fatti risalgono al 2 marzo. Nella notte, dopo aver danneggiato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale l'uomo aveva asportato alcune bibite e del denaro contante per 300 euro, contenuto nel registratore di cassa, dandosi alla fuga. I militari lo hanno individuato poco dopo e denunciato. In stato di libertà.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.