'L’esposizione della bandiera - prosegue in una nota diffusa dal Comune - rappresenta un atto voluto dall’Amministrazione Comunale, nella contestuale speranza che possano dissiparsi i crescenti venti di guerra dal medio oriente'. Ma i venti di guerra, accompagnati da un atto concreto nei confronti della bandiera asportata, e verbale, sui social, li hanno sollevati subito, un gruppo di persone. Soprattutto giovani, diversi dei queli pronti a dichiarare la loro fede ed il loro appoggio agli estremisti islamici.Estremisti che nella notte hanno rimosso la bandiera e hanno riempito il profilo Instagram dell'Amministrazione comunale con offese all'amministrazione e al popolo ebraico e minaccia di gesti ancora più estremi, tra cui un attentato nei confronti del Comune oltre al rogo della bandiera. In quello che la stessa Amministrazione descrive 'come un clima di tensione, anticipato dalle diverse decine di commenti minacciosi ed antisemiti apparsi nella sezione commenti sulla pagina instagram dell’Ente, che poi evidentemente è sfociato nel furto: un’azione chiaramente intimidatoria che non farà recedere l’Ente. Nel pomeriggio di oggi - fa sapere la stessa amministrazione - ciò che è stato asportato sarà ripristinato e la zona sarà maggiormente presidiata'.