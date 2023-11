Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Al termine delle incombenze di rito, i due arrestati sono stati tradotti presso la locale Casa Circondariale Sant’Anna, dove devono espiare rispettivamente la pena di un anno di reclusione e 4 anni e un mese di reclusione.L'attività della Polizia di Stato si è svolta tra la sera e la notte nella zona adiacente al parco Pertini e i viali anche con pattugliamenti appiedati all’interno delle aree verdi.Nel corso dei controlli sono stati fermati all’interno del parco lato viale Martiri della Libertà, due giovani tunisini, di 16 e 17 anni, privi di documenti d’identità. Accompagnati in Questura per l’identificazione, sono risultati minori stranieri non accompagnati, di cui uno già ospite di una comunità a Modena.