Gioco legale, un settore finito nel caos

Tutto è appeso ad un filo e se le cose per il segmento fisico andavano male, per l’online, il grande protagonista del periodo pandemico, le cose potrebbero mettersi ancora peggio. Difatti resta appeso ad un filo il futuro delle cosiddetteTempo un mese e andrà a scadenza la prima concessione online comunitaria e, stando alle ultime, non vi sarebbe in cantiere alcun regolatore. Questo nonostante tutti i concessionari abbiano a più riprese chiesto delucidazioni e chiarimenti. Nessuna risposta.“Ad oggi in bilico restano oltre trenta concessioni: non vi è contezza sulla continuità di operazione, né se vi saranno proroghe, come nel gioco terrestre, né se il settore scomparirà nel silenzio, assordante, ma generale”, spiega il direttore del blog Slot Mania . “Il mese di ottobre diventa decisivo: è qui che è prevista la prima scadenza, in un arco di tempo sempre più breve, che porterà a. Ma andando avanti così le concessioni comunitarie potrebbero scomparire. E ciò significherebbe una sola cosa: tagliare dai giochi il segmento dell’online. Per molti si tratterebbe di un complotto già studiato, per tanti invece la certezza è che si apriranno le strade all’illegale”, conclude.In pericolo c’è la salute di milioni di giocatori, con un settore intero finito nel caos : lo scenario è quantomai tangibile e concreto, con una serie di problemi sulle concessioni che, con lo spegnimento delle “comunitarie”, aprirebbero ad un buco nel settore. Che si tradurrebbe inoltre in perdita di posti di lavoro e crollo per le entrate erariali. Eppure, in tempi non sospetti, si era parlato di prorogare le licenze: la ratifica sarebbe dovuta arrivare cola dicembre 2020, così da consentire un allineamento di tutte le licenze. Ipotesi poi accantonata e senza proroga si aprono solo le strade del ricorso al TAR.Per il gioco online non finiscono le questioni, perché in scadenza ci sono anche le licenze 2022. Su un totale di sessantasei nuove concessioni, solo in poche hanno visto l’attivazione. Il clima attorno al settore è quantomai incerto. Da questo stallo sorgerebbero così altre necessità: un travaso, magari, con gli operatori della comunitaria scaduta che potrebbero comprare nuove licenze da aziende incerte di lanciarsi sul mercato italiano.La deadline è fissata al, quando cioè sul mercato dovrebbero essere presenti solo 40 concessioni di gioco online, come previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Ma non vi sono certezze: la base d’asta di queste licenze balla da circa nove anni ed ha un costo altissimo: 2,5 milioni di euro.