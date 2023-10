Giornate Fai: tra monasteri, palazzi e dimore storiche, Modena apre il Palapanini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Aprire eccezionalmente e fare conoscere lo straordinario patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Proporre speciali visite a in luoghi straordinari in tutta Italia, selezionati perché solitamente inaccessibili oppure perché curiosi, originali o poco valorizzati e conosciuti.

Tra tesori di storia, arte e natura che si celano, inaspettati e stupefacenti, in ogni angolo della Penisola. Alla scoperta di palazzi storici, ville, chiese, castelli, e ancora esempi di archeologia industriale, musei, collezioni d’arte, aree archeologiche, biblioteche, laboratori artigiani e siti produttivi. Ma non solo: itinerari nei borghi e percorsi in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici'.

Queste in generale sono le finalità delle giornate Fai.

Sono stati annunciati ieri durante la conferenza di presentazione a Roma i luoghi d’autunno del Fondo Ambientale Italiano che sarà possibile visitare il 14 e 15 ottobre prossimi. Il PalaPanini di Modena è il primo palazzo dello sport italiano a diventare “luogo FAI” e, proprio in occasione di queste giornate. Un edificio che non ha nulla di storico, se non quello di essere il 13 ottobre, verrà inaugurata la mostra “Since 1966” realizzata da Modena Volley, che si snoda all’interno dell’intera struttura con oltre 100 fotografie e numerosi trofei (messi a disposizione dalle famiglie Panini e Vandelli).