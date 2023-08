Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Una doppia proposta nel programma MusicaCantoParola per questo primo sabato d'agosto: per coloro che amano il movimento, per coloro che preferiscono l'ascolto più rilassato ma sempre in compagnia della grande Musica.Alle ore 14, con ritrovo in località Passo del Lupo - Sestola (agli iscritti verrà condiviso il punto esatto tramite google maps) partirà un trekking curato dalle guide escursionistiche ambientali La via dei Monti. Il percorso, ad anello, si snoderà attraverso i boschi di Faggi e Abeti intorno al Lago della Ninfa, durerà circa 3 ore, coprirà un dislivello di circa 150 metri ed è classificato come E: facileSarà con noi il chitarrista Niccolò Vivi, che animerà le soste con musiche di Johann Sebastian Bach, Manuel Maria Ponce e Agustín Barrios.per informazioni e iscrizioni: info@laviadeimonti.it | Sara 346 854 6218Alle ore 17.30 al Giardino botanico Esperia - Sestola il concerto della sassofonista Ayala Rolya e del pianista Luca BenattiPrayer è il titolo di questo originale progetto, per la prima volta eseguito in pubblico, che declina musicalmente l'idea di preghiera, intorno ad autori e brani che hanno fuso la pratica musicale con le loro radici spirituali. Ecco quindi Prayer di Ernest Bloch, brano tratto dalla suite A Jewish life, un brano dalla potentissima carica espressiva e mistica; stessa matrice ebraica, tra folklore e religiosità, per le Three songs without words di Paul Ben Haim; differente stile per Clifton Noble, compositore americano che unisce costruzione classica a influenze della musica blues e pop ma utilizza l'antico canto gregoriano De profundis come matrice melodica della sua sonata; chiuderà il concerto Spasimo Fragments di Giovanni Sollima, brano ispirato ad una delle più antiche chiese di Palermo, S.

Maria dello Spasimo, nel quale si mescolano suggestioni della millenaria tradizione musicale mediterranea, rock e una vena lirica inconfondibile.





Biglietto Faidaté, da 0 a 10 euro secondo disponibilità, responsabilità e gradimento.







PRAYER

Ayala Rolya sax baritono

Luca Benatti pianoforte







Ernest Bloch (1880 – 1959)

da Jewish life, Prayer



Clifton J. Noble (1961)

De profundis, sonata per sax baritono e pianoforte

Clamavi

Ad te, Domine

Exaudi Vocem meam



Paul Ben Haim (1894 – 1984)

Three songs without words

Arioso

Balade

Sephardic melody



Giovanni Sollima (1962)

Spasimo Fragments

(elaborazione di Mario Marzi e Paolo Zannini)







La musica classica protagonista sabato 5 agosto a Vignola con il concerto/spettacolo 'Chopin, la stanza accanto'

Saranno il pianoforte di Cinzia Bartoli, sulle note di Chopin e la voce narrante dell'attore Enrico Bonavera a intrattenere il pubblico di Piazza dei Contrari sabato 5 agosto con 'Chopin, la stanza accanto'. Un concerto/spettacolo sulle orme del noto compositore e pianista polacco, per una serata all'insegna della musica classica e del racconto. Lo spettacolo è inserito all'interno della programmazione di Etra Festival, fino al 21 agosto a Vignola. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo è consultabile su www.fondazionedivignola.it







Il 5 agosto alle 21.00 spazio alla musica classica con 'Chopin, la stanza accanto'. Un concerto/spettacolo ambientato nel castello di Nohant, di proprietà della celebre scrittrice George Sand che fu per un lungo periodo compagna del compositore polacco Fryderyk Chopin. L'estate sta finendo e il Barone Maurice Dudevant, figlio della scrittrice, è pronto per rientrare a Parigi ma ecco che viene sorpreso dall'arrivo anticipato degli 'inquilini invernali'. Mentre illustra ai nuovi arrivati le stanze del castello, il pianoforte di Chopin non si interrompe mai. Il tempo è passato, Chopin e la madre non ci sono più ma i ricordi sono più vivi che mai. Ed ecco che la musica di Chopin, interpretata al pianoforte da Cinzia Bartoli, evoca ricordi di un tempo lontano e di una nostalgia infinita che vengono narrati agli spettatori dall'attore Enrico Bonavera.







Cinzia Bartoli è una pianista. Ha tenuto concerti in tutta Italia con tournée anche all'estero che l'hanno portata a esibirsi in ben 22 Paesi. E' stata docente di Pianoforte nei Conservatori di Parma e La Spezia ed è regolarmente invitata, come membro di giuria, presso importanti concorsi di esecuzione musicale nazionali e internazionali.





Enrico Bonavera è un attore di prosa, regista teatrale e insegnante di teatro. Allievo 'di bottega' di Ferruccio Soleri, ha lavorato in vari teatri italiani e anche al Piccolo Teatro di Milano, con cui è stato dal 1987 al 1990 e dal 2000 ad oggi interpretando i ruoli di Brighella e Arlecchino. Attualmente è l'Arlecchino ufficiale del Piccolo Teatro di Milano.







Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.00 e sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.fondazionedivignola.it.







Etra Festival è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale ets, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.