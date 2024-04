Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

MODENA: Lambruscolonga anteprima

Domenica 21 aprile dalle ore 18 alle ore 22

In attesa dell’edizione ufficiale del 11 maggio all’interno del “Modena WineFood Experience” la Lambruscolonga per la prima volta avrà una anteprima esclusiva domenica 21 aprile per 500 partecipanti con due grandi novità: le postazioni “virtuali” per visualizzare in 30 secondi i vini degustati, e la prima caccia al tesoro storica.



MODENA: La città interculturale, evento in piazza Grande

Sabato 20 aprile arriva nel cuore della città “Eccoci - Modena città interculturale” evento organizzato nell’ambito del progetto europeo DiverCities, con iniziative per grandi e piccini all’insegna del dialogo tra le culture, organizzate insieme ad enti e associazioni. Inoltre, nel pomeriggio in Galleria Europa si festeggiano i nuovi cittadini italiani con “Anche noi cittadini” e domenica 21 gran finale in musica al Centrale 66.

In piazza Grande dalle 10 alle 12.



30: “All’ombra delle pietre”, percorso organizzato dal Museo civico per conoscere il sito Unesco di Modena attraverso i cinque sensi con partenza alle ore 10.30 e 11.30 dalla Pietra Ringadora (per partecipare occorre iscriversi al form



MODENA: Parco XXII aprile: Festa del progetto 'Facciamo noi la differenza'

Premiazione delle scuole del IC10 che hanno partecipato al progetto di educazione ambientale. Parco XXII aprile dalle ore 15



È tutto pronto per ospitare la III^ edizione del Mercato Europeo: domani pomeriggio, venerdì 19 aprile dalle 18 alle 24, e poi ancora sabato 20 e domenica 21 dalle 9 alle 24, in piazza Libertà, viale San Giorgio, piazza Martiri Partigiani , sarà ospitata la manifestazione del commercio ambulante dedicata ai prodotti tipici dell’Europa, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Sassuolo e dalla Camera di Commercio.



CASTELFRANCO EMILIA: La festa di primavera

Nel fine settimana del 20 e 21 aprile torna in centro a Castelfranco Emilia la tradizionale “Festa di Primavera” con esposizione e vendita di fiori e piante, artigianato, articoli e attrezzature da giardino, in Corso Martiri dalle 9 alle 19. Ci saranno anche il mercatino dell’arte e dell’ingegno, insieme a commercianti e stand delle associazioni locali, un’area famiglie con giochi della tradizione di legno, uno spazio per gli amici a quattro zampe e giostre per bambini.



MONTALE: Parco della Terramara, la lavorazione della pelle

Domenica 21 aprile, visite guidate dagli archeologi con dimostrazione delle attività di conciatura nell’età del bronzo. Al termine, laboratorio per bambini



SASSUOLO: Mercato europeo

Da venerdì 19 aprile dalle 18 alle 24, e poi ancora sabato 20 e domenica 21 dalle 9 alle 24, in piazza Libertà, viale San Giorgio, piazza Martiri Partigiani , la manifestazione del commercio ambulante dedicata ai prodotti tipici dell’Europa, organizzata da Fiva-Confcommercio, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, dal Comune di Sassuolo e dalla Camera di Commercio.

SASSUOLO: COMICS & SPORT

Inizia sabato 20 aprile, la terza edizione di “Comics & Sport”: il festival dedicato ai fumetti e alla cultura pop e nerd declinati all'interno del mondo dello sport, in due giorni ricchi di iniziative ed eventi tra fumetti, cosplay, giochi da tavolo e sport!

Il programma di sabato

Viaggio nel mondo dei manga. Da Dragon Ball a One Piece, alla scoperta dei fumetti giapponesi e dei loro messaggi con Enrico Valbonesi e Stefano Lei. Dagli 11 ai 14 anni, ore 10.30 - Biblioteca Leontine

Pole Dance Comics a cura di Up2You Arts Studio ore 16.00 - Piazza Garibaldi

Giochi in Piazza a cura di Sassuolo Calcio, ore 16.30 - Piazza Garibaldi

Comics Gym a cura di Mya, ore 17.30 - Piazza Garibaldi

Unitas invicta. Il fumetto del ‘300. Dimostrazione di scrittura gotica medievale a cura di Lega della Rosa, ore 16.00-19.00 - Piazza Garibaldi

Scherma storica a cura di Falchi del Secchia, ore 16.00-19.00 - Piazza Garibaldi

Francesco Tesei: Il Mentalista, ingresso gratuito, ore 21.00 - Teatro Carani



MARANELLO: Sabato e domenica, giornate dedicate ai motori

Sabato 20 aprile il docufilm sulla terra dei motori, ospite lo storico meccanico Gisberto Leopardi, domenica 21 diretta del gran premio. L'articolo



FIORANO MODENESE: Doppio appuntamento alla Riserva delle Salse

Sabato 20 e domenica 21 aprile, tra miele e natura. In occasione della Giornata Mondiale della Terra, sabato 20 aprile alle Salse di Nirano alla scoperta del mondo delle api con una visita guidata alle arnie della Riserva accompagnati dalle apicoltrici dell’azienda agricola Api Libere. Per finire, un cucchiaino di miele e materiale didattico per tutti! Abbigliamento consigliato: comodo e di colore chiaro, cambio maglia manica lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse. Vi aspettiamo alle 15.00 presso Cà Rossa.

Il giorno successivo, domenica 21 aprile alle ore 16.00 invece è previsto il “Baby trekking”. In compagnia di una guida esperta, i segreti della preziosa Riserva Naturale. A ingresso libero, l’attività è dedicata ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Info: salse.nirano@fiorano.it oppure 342/8677118. Consigliati abbigliamento comodo e calzature chiuse da ginnastica o trekking per agevolare le escursioni.



FIORANO MODENESE: Una festa per la l'inaugurazione della mostra 'Le Piastrelle da piccole'

Sabato 20 aprile una giornata “festa della ceramica” con attività per appassionati e per le famiglie al Castello di Spezzano, per l’inaugurazione della mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto”

Il taglio del nastro è in programma per le ore 17.00 presso le sale del Museo della ceramica di Fiorano Modenese, ma già dalla mattina saranno proposte attività legate alla mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto”.



VIGNOLA: Giornata dedicata alle fortificazioni. Convegno alla Rocca di Vignola

Sabato 20 aprile dalle ore 9.30 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola (Ingresso Via Ponte Muratori). Una giornata sulle esperienze del territorio modenese e regionale e di approfondimento sugli interventi di restauro e valorizzazione delle fortificazioni nello scenario nazionale. Nel corso della mattinata è in programma la cerimonia di consegna della “Targa di Riconoscimento” alla Rocca di Vignola da parte della Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli, Michaela Stagno d’Alcontres.



MEDOLLA - Dal Duo al Quintetto'. Ultimo appuntamento con la rassegna concertistica

Domenica 21 aprile alle ore 17 presso il Teatro “W. Facchini”, in Piazza del Popolo di Medolla.

I protagonisti del concerto saranno i componenti dell’UmbriaEnsemble, solisti e cameristi di chiara fama che possono vantare esperienze e riconoscimenti in ambiti sia classici che contemporanei: Angelo Cicillini – violino primo, Cecilia Rossi – violino secondo, Luca Ranieri – viola e Maria Cecilia Berioli – violoncello.

Il programma della serata “Voci di libertà” prevede un viaggio musicale alla scoperta delle più significative elegie per archi composte tra l’800 ed il ‘900.

Partendo da “Crisantemi – Elegia per archi” di Giacomo Puccini, eseguita per omaggiarlo nell’anno del primo centenario dalla sua scomparsa, verranno poi eseguiti brani di altri grandi autori del panorama musicale novecentesco, come G. F. Malipiero e D. Shostakovich.

Il costo del biglietto di ingresso al concerto sarà di 8€, con riduzione a 3,50€ per gli under 26 e gli over 65.



CASTELNUOVO RANGONE: Al Torrione la mostra GELEM GELEM

Inaugurata lo scorso 13 aprile la mostra è un viaggio tra gli occhi scuri come l’uva nera” dell’artista veronese Gabriella Costanzi. I quadri si sussuguono serrati a percorrere un tragitto pieno di indizi in parte risolti nei titoli e nelle didascalie sempre presenti: un esempio su tutti è la “bandiera romanì”, fiera donna rom dallo sguardo protettivo rivolto al futuro del suo popolo.

La mostra rimarrà aperta fino a domenica 21/4/24 tutti i giorni con orario 10-12 16-19.



SASSUOLO - Auditorium Bertoli. Pomerigio in musica con gli allievi delle scuola media Ruini

Sabato 20 aprile alle ore 16.30 presso l'Auditorium Pierangelo Bertoli il Circolo Amici della Lirica offre

spazio a giovani musicisti che attualmente frequentano i conservatori musicali della Regione.

Il concerto è curato dei loro ex-insegnanti Federico Biolchini, Andrea Candeli, Alice Cappelletti, Cristina

Covezzi, Stefano Savini. Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili