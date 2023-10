Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sabato 28 e domenica 29 ottobre si svolge la 37esima edizione della tradizionale Festa della Castagna, l'evento che dal 1985 celebra il frutto simbolo dell’economia e dell'enogastronomia montana.In programma, lungo le vie del paese, per tutta la giornata, stand gastronomici con specialità tipiche della montagna, animazioni e giochi, e la consegna della Castagna d'oro.Da venerdì 27 ottobre a domenica 29 ottobre, dalle 9.00 alle 20.00 la 24° edizione. Nella doppia location di Piazza Martiri e Corso Alberto Pio ( Tratto del portico del Grano ), sarà aperta dal venerdì alla domenica, con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00 e darà al pubblico, grazie ai suoi diversi espositori, un vasta gamma di offerta enogastronomica.La camminata del gusto con il filo conduttore il Lambrusco. Dalle ore 18,30 con partenza da Calle di Luca, in centro storico.Sabato 28 ottobre, alle 18, la salita alla Torre civica alla ricerca dei segni della città romana e medievale. Su prenotazione, per 25 persone al massimo.Sabato 28 ottobre arriva il Mercatino delle Pulci by Anderlini: dalle 15.00, il piazzale del PalAnderlini si trasformerà in un grande mercatino a cielo aperto in cui vendere o scambiare vestiti o scarpe, materiale sportivo, giocattoli e libri.In centro a Modena, dal 27 al 29 ottobre, il Festival dedicato al cioccolato.Dal 27 al 29 ottobre 2023 a ModenaFiere il salone dedicato agli sport invernali e alla montagna bianca.Sabato 28 e domenica 29 ottobre dalle 9 alle 19, nell'ambito delle Fiere d’Ottobre, mostra dei veicoli industriali all'autoporto di Sassuolo, in via Emilia Romagna.





CAVEZZO: Giornata dedicata ad Antonio Delfini

Una giornata dedicata allo scrittore in occasione del 60° anniversario della morte. L'evento è previsto sabato 28 ottobre a Villa Delfini, in via Dosso, Cavezzo che sarà visitabile con percorsi guidati.



LEVIZZANO RANGONE: 'Fotoart' - Mostra di fotografie al Castello

Da sabato 28 ottobre a domenica 5 novembre, la rassegna biennale di Fotografia. Mostre e proiezioni di artisti di fama nazionale e artisti emergenti.