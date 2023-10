Gli appuntamenti del fine settimana a Modena e provincia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Da venerdì 6 ottobre fino a domenica spettacoli itineranti, fiabesche installazioni sonore e laboratori per ragazzi nell’area di piazza Grande, Cattedrale e Ghirlandina. Tre giorni di “Modena patrimonio mondiale”, dedicato alla scoperta delle meraviglie architettoniche e artistiche del sito Unesco con piazza Grande, Cattedrale e Ghirlandina.Dal 7 all’8 ottobre 2023 nelle via e nelle piazza del Centro storico. Tanti maestri cioccolatieri, mostreranno e proporranno le loro specialitàDomenica 8 ottobre nelle vie del comune ai piedi del Cimone degustazioni, musica e intrattenimento, bancarelle e mercatini.Sabato prossimo, 7 ottobre, come ogni primo sabato del mese, per l’intera giornata in piazza Garibaldi, il mercato Sassuolo Antiquariato Vintage, in cui si possono trovare banchi specializzati in abbigliamento vintage, bijoux, mobili e oggetti di antiquariato, dipinti, tovaglie ricamate e articoli in tessuto antichi, dischi e fumetti per collezionisti, numismatica e filatelia, giocattoli antichi.La manifestazione organizzata da Piacere Modena torna in versione autunnale sabato 7 settembre lungo la Via Emilia. Con un programma rigorosamente all’insegna di degustazioni, laboratori e occasioni di apprendimento attraverso il giocoSabato 7 ottobre alle 21.30 al Circolo Ribalta di Vignola il concerto “Sylvatica. Canti sciamanici erranti”, nato da un progetto poetico-musicale di Francesco Benozzo (voce e arpa celtica) e Barbara Zanoni (voce) incentrato sul canto sciamanico.Sabato 7 ottobre alle ore 15 con ritrovo in Piazzale Rangoni “Corrilamberto – 2° edizione”. A cura di Circolo Arci Polisportiva Spilambertese, settore atletica leggera.Alle ore 16.30 presso la sede del centro Studi Discontinuo, “Il mio spazio nel mondo – laboratori creativi ed educazione emozionale”. Appuntamento riservato a bimbi dai 4 ai 6 anni. A cura di Centro Studi Discontinuo, per info: Facebook @Centro Discontinuo.



Alle ore 16.30 con ritrovo presso la Chiesa della Beata Vergine del Carmine “La via dei pellegrini: storie e strade che attraversano Spilamberto”, passeggiata storica all’interno dell’iniziativa Monasteri Aperti.

Alle ore 19 presso la sede del Centro Studi Discontinuo “Bistrot Letterario: conferenze e laboratori con rinfresco, l’età adulta”. A cura di Centro Studi Discontinuo.

Alle ore 20.30 allo spazio eventi L. Famigli “Parole di Pace – premiazione concorso di poesia e “Note di Pace – concerto del gruppo Jamin-à e letture. Evento all’interno del progetto in Pace, a cura di Overseas onlus, Circolo Gramsci, Salviamoli Salviamoci, Teatro di Comunità e Avis.

Domenica 8 ottobre dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 18 “Visite guidate al Museo Antiquarium”.

Alle ore 11 allo spazio eventi L. Famigli “Bla Bla Festival”.

Alle ore 15.30 “Visita guidata alla Chiesa della Beata Vergine del Carmine”, con Graziano Giacobazzi. Evento all’interno dell’iniziativa Monasteri Aperti.