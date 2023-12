Gran Premio con auto a pedali, sabato e domenica a Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si terrà sabato 2 e domenica 3 dicembre presso la Polivalente 87 e Gino Pini di Modena l’ultima tappa della decima edizione del Gran Premio con auto a Pedali Emilia-Romagna. “Siamo giunti all’ultima tappa della decima edizione della manifestazione, si tratta di un traguardo importante e anche questo anno abbiamo fatto divertire e correre oltre un migliaio di bambini, all’insegna della sostenibilità che esprime questo gioco”, evidenzia Maja Argenziano, ideatrice della manifestazione.



“Siamo contenti di supportare l’organizzazione di questo evento sportivo che rappresenta ormai un appuntamento annuale per tante famiglie e che coinvolge i comitati provinciali AICS della nostra Regione, a seconda delle tappe”, sottolinea Sandro Zoboli, Presidente AICS c.p. Modena.



L’appuntamento per i partecipanti di età tra 3 e 15 anni, sia maschi che femmine, è per sabato pomeriggio dalle ore 15.



00 presso la Polivalente 87 e Gino Pini in via Pio la Torre 61; i piloti si sfideranno in prove su tempo e saranno divisi in batterie a seconda dell’età. Al sabato pomeriggio sarà possibile anche partecipare al mercatino dei bambini per la vendita e scambio di giochi e articoli prima infanzia o fare giri liberi anche per i non iscritti alle gare. La domenica si disputeranno le gare suddivise al mattino per le categorie BABY e JUNIOR 1 e al pomeriggio per le categorie Junior 2 e Big e al pomeriggio della domenica si terrà anche la Festa di Natale per bambini della Polivalente, in un’area adiacente a quella della manifestazione del GP.

Grazie al contributo del Lions club Modena Romanica saranno ospitati gratuitamente alla manifestazione anche bambini con sordità in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi.

Le monoposto a pedali (di formato diverso a seconda dell’età) saranno disponibili in loco e durante la manifestazione verranno consegnati patenti, gadget e trofei e premi per i vincitori delle finali.



Per partecipare al GP o iscriversi al mercatino dei bambini occorre compilare il form di iscrizione sul sito. Sarà possibile iscriversi anche il giorno della iniziativa, solo se saranno rimasti posti disponibili. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di casco da bicicletta e abbigliamento sportivo.