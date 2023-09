Grandi condomini e piccoli appartamenti, ora sono questi i nodi più critici del porta a porta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dalle ville indipendenti ai palazzi.Nell'area all'altezza del civico 243 dove è stata appena installata una batteria di cassonetti incontriamo i tutor Hera, una squadra di addetti che su segnalazione o direttamente riscontrano le difficoltà nel conferimento dei rifiuti. Dai marciapiedi invasi da sacchi gialli e blu, al punto da bloccare la circolazione dei pesoni ai conferimenti sbagliati. Ma non solo. I tutor distribuiscono kit a richiesta alle persone con difficoltà a spostarsi e danno consigli sul loro utilizzo e informazioni sul nuovo sistema. Mentre seguiamo il loro lavoro un operatore verifica che nonostante il passaggio della Carta Smeraldo, un cassonetto non si apre. Lui lo risolve il problema sul posto, aprendo il cassonetto riparandolo. In altro caso la segnalazione sarebbe arrivata ad Hera e risolta in un secondo momento. Ma quanto costa questo servizio in più? Peserà sulla Tari dei modenesi? A domanda l'assessore risponde di no.

Tutto nel pacchetto concordato da Hera che per quest'anno però lo ricordiamo costerà circa 1,2 milioni di euro rispetto allo scorso anno. 'Ma questi non sono servizi aggiuntivi. I tutor fanno parte di un servizio di accompagnamento avviato già da tempo per accompagnare l'introduzione del sistema'.



Ma cosa in concreto fanno i tutor. Cosa possiamo aspettarci o eventualmente chiedere loro? Ci risponde Annarita Vaccaro, tutore servizi Ambientali Hera