'La criminalità minorile, sfida in eredità al nuovo questore'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In due anni in questa stanza, di emergenze sa gestire ne sono passate tante. Dai due rave alle emergenza criminale legata alla violenza, che ormai è riduttivo limitare a devianza, dei minori, sia italiani che stranieri. Sfida in eredità al nuovo questore, Donatella Dosi, pronta a prendere le redini della questura di Modena dal prossimo 20 novembre. 'Un problema quello della violenza minorile che ha e avrà una risposta forte sotto il profilo tecnico, delle sicurezza, ma che deve essere affrontato come problema di povertà valoriale. educativa oltre che spesso economica' - afferma il questore che specifica come si sia sempre occupato dell'ascolto diretto sia dei minori sia delle famiglie, ogni volta convocate in questura.

Famiglie difficili, totalmente assenti, che non forniscono alcun tipo di controllo e di modello valoriale ai loro figli'



Prevenzione, controllo del territorio e lotta all'immigrazione clandestina e irregolare le tre parole d'ordine di inizio mandato e confermate oggi, ma accompagnate ora dei risultati che vedono nei primi 10 mesi del 2023, 400 espulsioni, rispetto alle 320 dell'intero scorso anno, già triplicare rispetto al precedente. Quasi mille espulsioni a cui, nel 2023 vanno aggiunte gli 86 accompagnamenti di soggetti stranieri pericolosi al CPR (Centro di Permanenza e Rimpatrio).



Silvia Burdese che il Capo della Polizia ha promosso a Dirigente Generale Della Pubblica Sicurezza lascerà fisicamente Modena per Roma lunedì. 'Ricorderò sempre Modena come una città in cui è bello lavorare, una città in cui è diffusa la cultura della legalità e l'abitudine anche ad esporsi, denunciando direttamente reati o condizioni di criticità. Ad una questura che abbiamo voluto aprire sempre di più all'ascolto della città. Una città piena di risorse, che al nostro livello può contare su una rete di collaborazione forte istituzionale e delle forze di Polizia dove il Prefetto costituito un riferimento fondamentale ed importantissimo insieme ad una procura in grado di capire le nostre esigeneze. Per questo, grazie Modena'



Gianni Galeotti