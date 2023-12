Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il guasto comporterà la sospensione delle lezioni per 20 classi, mentre non coinvolgerà l’ala di edificio dell’istituto Barozzi, che sarà aperto regolarmente, così come la succursale del liceo di Corso Cavour.La dirigenza scolastica ha provveduto a dare comunicazione della sospensione alle famiglie coinvolte nella giornata di oggi domenica 3 dicembre, specificando che le classi della succursale di Corso Cavour non saranno coinvolte in alcun modo'.Complessivamente al liceo Muratori San Carlo sono iscritti per l’anno scolastico in corso 1382 alunni.