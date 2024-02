Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Due protagonisti del giornalismo italiano, Toni Capuozzo e Francesco Borgonovo, si confrontano sul tema della guerra in un nuovo libro fatto di dialoghi, articoli e interviste. 'Guerra senza fine' muove dalla guerra in Ucraina per riflettere più in generale sulla centralità della politica e della diplomazia nella risoluzione dei conflitti. Contiene anche alcuni degli storici reportage di Toni Capuozzo sulle guerre - seguite in prima persona dal giornalista - del recente passato.