Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nella settimana dal 24 al 31 dicembre 2023, solo nei quattro centri di raccolta del capoluogo sono stati oltre 3.700 i conferimenti di rifiuti urbani differenziati, per oltre 81 tonnellate di materiale consegnato (escluse le potature) - fa sapere Hera -. Si ricorda inoltre che presso i centri di raccolta di Modena (Archimede, Calamita, Leonardo e Magnete), negli orari di apertura degli stessi, è possibile utilizzare i cassonetti informatizzati Eco Self, apribili con Carta Smeraldo, per conferire limitate quantità di carta e plastica e solo in caso di esigenze non compatibili con la raccolta porta a porta'.