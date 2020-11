I bonus, l’arma in più che dai casinò alla PlayStation ha conquistato il pubblico

Il mondo dei giochi ha da sempre una base di consenso quanto più ampia ed omogenea. Ma mai come oggi l’universo del gioco rappresenta una realtà quantomai consolidata. Che sfrutta, più che mai, l’incentivo dei bonus, senza distinzione di piattaforma, si chiami questa Nintendo, PlayStation, Microsoft. In Italia, secondo quanto riporta LaStampa , il che rende lo Stivale il quinto mercato per fatturato.L’industria ha registrato grande successo, grazie anche e soprattutto alle nuove tecnologie che hanno migliorato vieppiù le esperienze di gioco.Proprio per questo un ruolo fondamentale è attribuibile ai bonus, e ai pacchetti promozionali. Che mettono d’accordo proprio tutti: si pensi all’industria del gioco d’azzardo, nella fattispecie ai casinò online, tra i passatemi preferiti da tutti gli italiani. Ogni operatore ha messo a disposizione la possibilità di sfruttare bonus, siano essi senza deposito, siano essi dopo il primo deposito. In qualche modo i casinò online hanno inventato l’idea stessa di bonus, poi passata a tutto il mondo dei videogiochi.Generalmente, le tipologie di bonus casinò sono due . La prima è quella con deposito, che include prodotti come i bonus benvenuto, i bonus vip, i free spins, ovverosia i giri gratuiti per le slot.e i bonus cashback. L’altra tipologia di bonus, invece, è quella che non comprende deposito: in questa categoria rientrano tutti quei bonus che consentono di giocare ai casinò gratuitamente. Anche qui è possibile sfruttare giri gratuiti. Questa logica ha ispirato le maggiori aziende specializzate nella produzione di videogiochi e console.Le grandi casi di produzione videoludica, sulla scia dei programmi per casinò online, hanno cavalcato l’onda dei bonus e della premialità potenziamenti, migliorie. Migliorare il gameplay è stata poi una logica conseguenza.Nintendo da parte sua offre agli utenti abbonati a Nintendo Switch Online una serie di prodotti esclusivi, come controller originali e voucher per titoli esclusivi; Sony offre il suo servizio Plus offrendo una serie di vantaggi, sconti extra e possibilità di preordinare. E Microsoft, con Xbox Games Pass invece riserva ai propri utenti contenuti speciali, add-on, ricompense di gioco esclusive. Il premio come mezzo per arrivare a nuovi clienti e strumento indispensabile per fidelizzarne di nuovi.